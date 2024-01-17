Kocaelispor Başkanı Engin Koyun Transfer Çalışmaları Hakkında Konuştu

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, "Sol bekle ilgili görüşmelerimiz olumlu, öğleden sonra netlik kazanacak inşallah. Bu hafta sol bekimiz yok, Atilla sarı kart cezalısı. Gelecek arkadaşımız antrenmanlı, hazır olarak gelecek" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Eyüpsor ile evinde karşılaşacak Kocaelispor, bu maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, antrenman öncesi transfer çalışmalarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Eyüpspor maçı bizim için çok anlam ifade ediyor"

Kocaelispor taraftarını Eyüpspor müsabakasına davet eden Başkan Engin Koyun, "Lig uzun bir maraton önümüzde 16 maç var bu haftaki maç da çok önemli. Eyüpspor maçı bizim için çok anlam ifade ediyor. İyi bir maç olacağının inancındayım. Taraftarımızı, hiç maça gelmeyen Kocaelispor taraftarımızı maça bekliyoruz. O coşkuyu o heyecanı yaşasın bu çocuklar, bu takım bunu hak ediyor. Hep söylüyorum, birlikte bu işi başaracağız, tek başımıza başarma şansımız yok. Şehirde iyi bir hava var, bazı olumsuzluklar olmasına rağmen, önümüzü kesmek isteseler dahi şehirdeki inanç ve birliktelik çok güzel. İnanıyorum ki bu birliktelik ve heyecan Eyüpsor maçı ile başlayacak, sezon sonu Kocaelispor'umuzu hak ettiği yere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"Sol bekle ilgili görüşmelerimiz olumlu"

Transfer çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Koyun, "Sol bekle ilgili görüşmelerimiz olumlu, öğleden sonra netlik kazanacak inşallah. Bu hafta sol bekimiz yok, Atilla sarı kart cezalısı. Gelecek arkadaşımız antrenmanlı, hazır olarak gelecek. Eğer hoca uygun görürse oynatabilir. Her şeyi Eyüpsor maçına endekslememek lazım. Lige uzun maraton olarak bakmak lazım. Hiç ummadığımız Ümraniye'ye burada puan kaybediyorsun, gidiyorsun Göztepe'yi, Bandırma'yı yeniyorsun. Göztepe, Bodrum'a yenilebiliyor. Adana, Bandırma'yı yenebiliyor, Göztepe geliyor Sakarya'yı yeniyor. Bu ligde her şeyi bir maça odaklamamak gerekiyor. Tabii ki bu maç bizim için çok anlamlı, en azından geçen haftanın olumsuzluklarını olumlu hale gidermek adına çok önemli olduğunu söylüyoruz. İnanıyorum ki eksiklere rağmen bu maçı alıp yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ