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Süper Lig'e gümbür gümbür geliyorlar! Arda Turan'ın takımından futbol dersi

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Trendyol 1. Lig 27. hafta maçında Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, 10 kişi kaldığı maçta Bandırmaspor'u uzatmalarda attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte puanını 64'e çıkaran Eyüpspor, Süper Lig'e çıkma yolunda büyük avantajını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig 27. hafta maçında Bandırmaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Eyüpspor, 10 kişi mücadele ettiği karşılaşmada uzatma dakikalarında 2 gol bularak maçı 3-2 kazandı.

EYÜPSPOR GERİ DÜŞTÜ

Karşılaşmanın 17. dakikasında Eyüpspor, Thuram ile öne geçti. Bandırmaspor, ikinci yarıda 54. dakikada Doğancan Tavas ile beraberliği yakalarken, 72. dakikada Eyüpsporlu Melih Kabasakal'ın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti.

UZATMALARDA MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Eyüpspor'da Samu Saiz, 88. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Maçın uzatma anları oynanırken Bandırmasporlu Mexer'in kendi kalesine attığı gol maça tekrar dengeyi getirdi. Maçta son sözü Eyüpspor söyledi. 90+6'da sahneye çıkan Gianni Bruno, 10 kişili takımını öne geçirerek 3 puanı kazandırdı.

ADIM ADIM SÜPER LİG'E

Bu sonuçla birlikte puanını 64 yapan Eyüpspor, Süper Lig'e çıkma yolunda büyük avantajını sürdürdü. Bitime 7 hafta kala 3. sırayla arasına en az 17 puan fark yapacak olan Eyüpspor, Süper Lig'e çıkmayı neredeyse garantiledi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Arda Turan Eyüpspor Futbol Spor Haberler

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