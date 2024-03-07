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Galatasaraylılar duymasın! Arda Turan, efsanesi olduğu kulübü kem küm etmeden söyledi

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Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen ve şimdilerde Eyüpspor'un teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan, kendisini bir Atletico Madrid efsanesi olarak gördüğünü söyledi.

Uzun yıllar boyunca Galatasaray'da forma giyen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, kendisini İspanyol devi Atletico Madrid efsanesi olarak gördüğünü söyledi.

"ATLETICO MADRID EFSANESİYİM"

Turan, "Şüphesiz ki Galatasaray'da doğdum büyüdüm, orada yetiştim ama Galatasaray'dan önce kendimi bir Atletico Madrid efsanesi olarak görüyorum." dedi.

"İÇTEN MÜCADELE EDEN İYİ BİR TAKIMDIK"

UEFA TV'ye yaptığı açıklamada, Atletico Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldukları 2011-2012 sezonunu değerlendiren Turan, "Güzel bir hikayeydi. İlk günden Avrupa Ligi'ni kazanabileceğimize inanıyorduk. Öyle de oldu. İçten mücadele eden, iyi bir takımdık. Gol attığımız zaman maçları kaybetmek çok zordu. Kazanmak için büyük avantaj sağlıyorduk. Şüphesiz ki Galatasaray'da doğdum büyüdüm, orada yetiştim ama Galatasaray'dan önce kendimi bir Atletico Madrid efsanesi olarak görüyorum" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Atletico Madrid Galatasaray Arda Turan Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Amokachi:

Hedef Avrupa' ya gitmek herhalde. Fakat dikkat et; orada elinde silahla hastaneye girdiğin gibi çıkarmazlar.

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Metin Boy:

Atletico madridin bundan haberi var mı ?

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Ömerbuse Ugur:

Doğru söylüyor

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Berkay duymasın dediklerini :)

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Harun Cona:

Berkay Ardanin sayesinde medya önünde taninmaya baslandi, Berkay kimki önce karisina sahip ciksin

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