Üye Girişi
Haberler

Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile Yollar Ayrıldı

Güncelleme:

Eyüpspor'a 3-2 mağlup olan Bandırmaspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı. Bandırmaspor, play-off hedefine odaklanmak için yeni bir enerjiye ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Eyüpspor'a 3-2 mağlup olan Bandırmaspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı.

Trendyol 1.Lig takımlarından Bandırmaspor evinde Eyüpspor'a 3-2 mağlup oldu. Mücadele sonrası Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi. Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uzatma dakikalarında kaybettiğimiz Eyüpspor maçı sonrasında Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ve ekibiyle yaptığımız toplantıda, takımımızın play-off hedefine yeniden odaklanması için bir enerjiye ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir olduk. Sayın Eroğlu ve ekibi de yönetim kurulumuza gereken hamleleri yapmak adına yardımcı olarak vedaya hazır olduklarını iletti. Kendilerini anlayışla karşılıyor, hizmetleri için teşekkür ediyoruz. 1965 Bandırmaspor için her şey yeniden başlıyor ve vazgeçmeden mücadeleye devam ediyoruz" denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hüseyin Eroğlu Eyüpspor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli? Faruk Kürkcü kimdir? CHP Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı Faruk Kürkcü kaç yaşında, nereli? İbrahim Marzıoğlu kimdir? CHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı İbrahim Marzıoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dursun kimdir? CHP Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı Mustafa Dursun kaç yaşında, nereli? Abdullah Özyiğit kimdir? CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Yıldız kimdir? CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız kaç yaşında, nereli? Ali Boltaç kimdir? CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç kaç yaşında, nereli? Mustafa Turgut kimdir? CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut kaç yaşında, nereli? Gülsem Kevser Mut kimdir? CHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Gülsem Kevser Mut kaç yaşında, nereli? Ahmet Serkan Tuncer kimdir? CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer kaç yaşında, nereli? Bayram Ali Dede kimdir? CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede kaç yaşında, nereli? Mehmet Mavi kimdir? CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi kaç yaşında, nereli? Gülay Şimşek kimdir? CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title