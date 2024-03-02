Eyüpspor, Bodrum FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Gürcan Hasova, Emre Doğu, Serdar Osman Akarsu

Bodrum FK: Diogo, Celustka (Dk. 82 Mustafa Erdilman), Samet Yalçın (Dk. 85 Tunahan Akpınar), Kenan Özer, Omar İmeri (Dk. 46 Üzeyir Ergün), Musah Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 63 Haqı Osman), Furkan Apaydın (Dk. 46 Brazao), Celal Dumanlı, Cenk Şen

Eyüpspor : Berke Özer, Claro, Robin Yalçın, Mehmet Murat Uçar, Regattin (Dk. 59 Ömer Bayram), Fredy (Dk. 77 Melih Kabasakal), Ahmed Kutucu (Dk. 29 Recep Niyaz), Taşkın İlter (Dk. 59 Tugay Kacar), Thuram (Dk. 76 Bruno), Ampem, Caner Erkin

Gol: Dk. 12 Fredy ( Eyüpspor )

Kırmızı kartlar: Dk. 44 İsmet Taşdemir (Bodrum FK Teknik Direktörü), Dk. 90+5 Kenan Özer (Bodrum FK), Dk. 55 Caner Erkin ( Eyüpspor )

Sarı kartlar: Dk. 11 Robin Yalçın, Dk. 48 Taşkın İlter, Dk. 90+4 Bruno ( Eyüpspor ), Dk. 43 Samet Yalçın, Dk. 62 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK)

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Eyüpspor, Bodrum FK'yi deplasmanda 1-0 yendi.

Maçın ilk yarısında hakem kararına tepki gösteren Bodrum FK'nın teknik direktörü İsmet Taşdemir, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İlk yarının sonlarına doğru tartışmaların büyümesi üzerine maça bir süre ara verildi. İki takımının başkanları sahaya girerek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Yüzüne yabancı bir cisim isabet eden Eyüpspor'un yedek oyuncusu Uğur Demirok, saha içine giren ambulansla hastaneye kaldırıldı.