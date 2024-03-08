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Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı?

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21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın 4'üncü kez hakim karşısına çıktığı davada ifade veren Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Ben biraz safım. Saf olmasam verir miyim bu kadar parayı?" dedi. Turan, mahkeme başkanının "Sanık Seçil Erzan'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasını kabul etmek ister misiniz?" sorusuna ise "Ben paramı alırsam hiç yatmasın bana ne" yanıtını verdi.

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanık bugün bir kez daha hakim karşısına çıkıyor.

ARDA TURAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ifade veren Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Ben biraz safım. Saf olmasam verir miyim bu kadar parayı?" dedi. Mahkeme başkanının "Sanık Seçil Erzan'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasını kabul etmek ister misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Arda Turan "Ben paramı alırsam hiç yatmasın bana ne" yanıtını verdi.

"ARKAMDAKİ SEÇİL ADINA ÜZGÜNÜM"

21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan davasındaki ifadesine "Hem kendi adıma hem de arkamdaki Seçil adına üzgünüm" diyerek başlayan Turan, "Kendisi bankanın yetkilileri ile birlikte tesise gelirdi. Tesise girip çıkan güven veren, hayatının baharında bir hanımefendiydi" dedi. Hem sinirli hem de üzgün olduğunu söyleyen Arda Turan, "Hayatım boyunca hiç faiz almamış biriyim. O da bana mevduat yerine fona koyalım bu faiz değil diyerek beni ikna etti. Nefsime yenik düştüm. Bana yüksek getirisi var demedi. 10 milyon dolar getirirsem fondan faydalanabileceğimi söyledi. Ama o dönem veremedim" dedi.

Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı?

"33 MİLYONLUK KREDİYİ BANKASINDAN TELEFONLA ÇEKTİRDİ"

Seçil Erzan'a toplamda 13 milyon 800 bin dolar para verdiğini 6 milyon 400 bin dolar aldığını söyleyen Turan, "7 milyon 500 bin dolar kaybettim. İleriki dönemde bana depremle ilgili sıkıntı olduğunu söyleyince kendisini baskı altına almadım. Ben ilk parayı verdiğimde bana imzalı kağıt verdi. Şubesine gittiğimde ekranını gösterdi. 33 milyonluk krediyi kendi bankasından bir telefonla çektirdi. Kimi zaman evimi sattım, kimi zaman arkadaşlarımdan borç aldım. Bir şekilde parça halinde toplamda 12-13 parça halinde Seçil Erzan'a düzenli olarak para yatırdım" dedi.

"BEN TÜRK EVLADIYIM, ÖRFÜME ADETİME BAĞLIYIM"

Parasını almak için Seçil Erzan'ı aradığında annesinin hasta olduğunu söylediğini anlatan Arda Turan, "Ben Türk evladıyım. Örf ve adetlerine bağlıyım. Para istemek için aradığımda annem hasta dediğinde tamam geçmiş olsun deyip kapattım" dedi. Tamamen bankaya güvenerek parayı verdiğini anlatan Turan, "Ben Seçil'e değil, bankanın şube müdürüne güvendim. Ben 7 milyon kaybetmeme rağmen kendisini tehdit etmedim. Hakaret etmedim" dedi.

Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı?

"CUMHURBAŞKANINI DA ULAŞABİLİYORUZ AMA ARIYOR MUYUZ?"

Seçil Erzan ile aralarında geçen mesajlaşmalarda fona para sokmaya çalışması sorulan Arda Turan, "Seçil bana, arada para sokalım ki sistem çalışsın yüklü çıkaralım dedi" dedi. Arda Turan, "Fonda adı geçen Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'yu aradınız mı?" diye sorulması üzerine, "Hayır" dedi. "Neden aramadınız ulaşabilirdiniz?" diye sorulması üzerine Arda Turan, "Cumhurbaşkanına da ulaşabiliyoruz ama arıyor muyuz?" dedi.

"PARAMI ALIRSAM YATMASIN"

Parasını kaybettiğini çok geç anladığını söyleyen Turan, "Ben bu konularda biraz safım. Saf olmasam bu kadar parayı verir miyim?" dedi. Arda Turan'ın bu ifadesi salonda gülüşmelere neden oldu. Şikayetçi olup olmadığı sorulan Arda Turan, "Maalesef şikayetçiyim" dedi. Sanık hakkında hükmün açıklanması kararını rızası olup olmadığı sorulan Arda Turan, "Ben paramı aldıktan sonra hiç yatmasın umurumda değil. Paramı alırsam yatmasın" dedi. Arda Turan avukatının uyarısı üzerine, "Bu soruya daha sonra yazılı şekilde cevap vereceğim" dedi.

Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı?

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer alıyordu. İlk duruşmanın ardından iş insanı Mert Zeydanlı, Deniz Güzel ve Nuray Şengüler'in iddianamelerinin de eklenmesiyle davadaki şikayetçi sayısı 21'e çıktı.

Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı?

Seçil Erzan için "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talep edilirken; diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

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Yorumlar (10)

Veysel :

Çok para kazanmak hayalleri ile girdin bu işe,saflık numarasına yatma..

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6
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Fatih :

saf olması, çok para kazanacağının hayalini kurmuş olmasından ya zaten

yanıt2
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faruk merttürk:

Çakal hoca

35
7
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Spectrum:

13 milyon doların var ve daha fazla kazanayım diyorsun. Senin 200 milyar dolarında olsa yine fazlasını isteyeceksin. Ne almak istedinde paran yetmedi, Malibu’dan malikane?

28
5
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Yasef Behar:

Burada parayı verende yargılanmalı. Olay basit dünyanın her yerinde masa altında para işleten insanlar var kımler gıder bunlara vergı kaçırmak isteyenler yanı kazanç yapıp devlete bır kuruş vermek istemeyen şimdık bu kadının Bır çarkı vardı bellı bır sure herkes memnundu Çark durunca işler bozuldu bu yatırımcılar her ay aldıkları kazançlardan bır krış vergı verdılermı??? Haramla gelen para böyle gıder

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6
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Eclipse Moon34:

Aynen yokki düzgün nereden buldun yasasını uygulayan ama gariban dan çatır çatır vergiyi alırlar

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yanıt0
Milletin Adami:

hepsi isin icinde.. aslinda dolandirmak istedikleri Türk milleti. al birini vur ötekine, gözleri doymadi gitti. vatandas asgari ücretle bir ev gecindirme derdinde, sunlara bakin, doymak bilmez bir istahla hep bana Rabbena..

16
4
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Eclipse Moon34:

Safım evet safsın yaaaaaa eeeee yüksek kar amaçlı dolaylı yoldan kimin olduğu belli olmayan faizi alsaydın akıllı olacaktın ama bu duruma gelince safım

5
0
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Alkurt:

VERGIDEN MI KACTINIZ YOKSA..ZEHIR ZIKKIM OLSUN, AZIZ VE ASİL TÜRK MILLETININ SIRTINDAN GECININ SONRADA SAF NUMARALARINA GECIN, YAZIKLAR OLSUN

3
1
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İTİBAR FANİ:

aç gözlü olmayacaksın. paramı alırsam yatmasın ne demek...

3
0
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