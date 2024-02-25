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Eyüpspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Eyüpspor - Sakaryaspor maçı nereden izlenir?

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Eyüpspor - Sakaryaspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Eyüpspor - Sakaryaspor maçı ne zaman?

25 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Eyüpspor - Sakaryaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Eyüpspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Eyüpspor - Sakaryaspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Eyüpspor- Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Eyüpspor- Sakaryaspor maçı ne zaman?

EYÜPSPOR - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

25 Şubat 2024 tarihinde Eyüpspor ile Sakaryaspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, Türkiye saatiyle saat 19:00'da başlayacak. Maçı izlemek için TRT Spor, Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanalları kullanılabilecek. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilirken, Bein Sports 2 Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Bein Sports Tod TV ise numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Maç, İstanbul'daki Eyüp Stadyumu'nda oynanacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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