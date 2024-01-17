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Kocaelispor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında evinde karşılaşacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki antrenmanda koşu ve çift kale maç yapıldı.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında evinde karşılaşacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Eyüpsor'u ağırlayacak. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçın hazırlıkları Körfez Brunga Tesisleri'nde yapılan antrenmanla sürdürüldü. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yeşil-siyahlı futbolcular ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Kocaelispor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ertuğrul Sağlam Trendyol Eyüpspor Futbol Spor Güncel Haberler

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