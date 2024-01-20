20 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Kocaelispor - Eyüpspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Kocaelispor - Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Kocaelispor - Eyüpspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Kocaelispor - Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kocaelispor - Eyüpspor maçı nereden izlenir?

KOCAELİSPOR - EYÜPSPOR HANGİ KANALDA?

20 Ocak 2024 tarihinde Kocaelispor ile Eyüpspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports Max 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır. Maçın başlama saati 19:00'dir. Karşılaşma, Kocaeli'deki Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleştirilecektir. Canlı yayın izlemek isteyenler, maç saati yaklaştığında güncel yayın bilgilerini kontrol etmeleri önerilir.