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Kocaelispor - Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kocaelispor - Eyüpspor maçı nereden izlenir?

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Kocaelispor - Eyüpspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kocaelispor - Eyüpspor maçı ne zaman?

20 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Kocaelispor - Eyüpspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Kocaelispor - Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Kocaelispor - Eyüpspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Kocaelispor - Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kocaelispor - Eyüpspor maçı nereden izlenir?

KOCAELİSPOR - EYÜPSPOR HANGİ KANALDA?

20 Ocak 2024 tarihinde Kocaelispor ile Eyüpspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports Max 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır. Maçın başlama saati 19:00'dir. Karşılaşma, Kocaeli'deki Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleştirilecektir. Canlı yayın izlemek isteyenler, maç saati yaklaştığında güncel yayın bilgilerini kontrol etmeleri önerilir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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