Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, 1. Lig'in bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1. Lig'in 29. haftasında Eyüpspor, sahasında Altay ile karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.

MAÇTA GOLLER ART ARDA GELDİ

Eyüpspor, 8. dakikada Gianni Bruno ile öne geçti. Altay, 14'te Deniz Kadah ile skoru eşitledi. Eyüpspor, 23'te Recep Niyaz'ın attığı golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, 1. Lig'in bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi

TARİHİNDE İLK KEZ

Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor'da ilk golü atan Gianni Bruno, 55'te bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 3-1 yaptı. İstanbul ekibinde 64'te kazanılan penaltıda topun başına Adrien Regattin geçti. Regattin, penaltıdan attığı golle maçın skorunu 4-1 olarak belirledi. Bu sonucun ardından Eyüpspor, 29 hafta sonunda puanını 67'ye yükseltti. İstanbul temsilcisi, ligin bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, 1. Lig'in bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi

ARDA TURA'IN TAKIMI SÜPER LİG'E YÜKSELDİ

Süper Lig'i garantileyen Eyüpspor, ligin bir sonraki haftasında Manisa FK deplasmanına gidecek. Altay, sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Kariyerinde ilk teknik direktörlük heyecanını Eyüpspor'da yaşayan Arda Turan, ilk takımında şampiyonluk sevinci yaşadı.

"BAŞKANIM BANA ÇOK GÜVENDİ"

Şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Her zaman başkanım bana çok güvendi. NBA'de şampiyon olunca kulüp sahipleri kupayı kaldırıyor. En çok hak eden o. Her şey için teşekkür ediyorum." dedi.

"BİRLİKTE AVRUPA KUPASI KALDIRACAĞIZ"

İstanbul ekibinin başkanı Murat Özkaya ise, "Siz Türkiye'de yeni bir hocanın gelişini görüyorsunuz. Dünya üzerinde bizim gururumuz olacak. Ben, kulübüm ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Ondan bir istediğim daha var, Dünya Kupası'nı kaldırmasını istiyorum. Biz birlikte Avrupa Kupası kaldıracağız." sözlerini sarf etti.

Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, 1. Lig'in bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi

Kaynak: Haberler.com / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Tokat Bayram namazı saat kaçta 2024? Tokat bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Teşkilat 102. bölüm izle! Teşkilat yeni bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? Prestij Meselesi konusu nedir? Prestij Meselesi filmi nerede çekildi? Prestij Meselesi oyuncu kadrosu! Titanik filmi gerçek mi? Titanik filmi oyuncuları kim? Titanik filmindeki Jack ve Rose aşkı gerçek mi? Galatasaray- Fenerbahçe maçı ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? Yargı bu akşam var mı, yok mu? 7 Nisan Yargı yeni bölüm yayınlanacak mı? Yargı bugün yok mu? Süper Kupa töreni olacak mı? 7 Nisan Süper Kupa'yı kim kazandı? SÜPER KUPA CANLI İZLE! 7 Nisan Fenerbahçe - Galatasaray maçı CANLI İZLE! Süper Kupa finali şifresiz izle! Derbi ne zaman? Süper Kupa maçı oynanacak mı? Galatasaray - Fener maçı hangi kanalda? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Bu akşam hangi diziler var? 7 Nisan TV yayın akışı! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? ECZANELER PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI? Eczaneler 8 Nisan Pazartesi açık olacak mı? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 7 Nisan listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? 8 NİSAN PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI? Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları açık olacak mı? 8 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı?
500

Yorumlar (5)

tamer durmaz:

Gs hayırlı olsun bşr takım daha süper ligte önümüzdeki senede şampiyon gs tebrikler.

16
4
yanıtYanıtla
duyarlı vatandaş:

Tebrikler fakat keşke Anadolu takımı süper ligde görsek İstanbul ligi olmuş neyse Pendik yer değiştirir sanki

13
0
yanıtYanıtla
İlhan Binen:

Amed Spora başarılar diliyorum tekrardan kaldığı yerden devam eder, Allah'ın izniyle gelecek sezon ligde güreceğiz amed sporu ????????????

4
8
yanıtYanıtla
İbrahim Demirel:

Futbol kariyerine saygı duyuyorum ama ülkenin en gereksiz isimlerinden birisi de bu adam. Türk futbolunun böyle primcilere ihtiyacı yok.

0
0
yanıtYanıtla
Murat DEMİR:

Çok fazla İstanbul takımı oldu. Ligin adına artık İstanbul ligi demek lazım.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title