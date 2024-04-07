Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, 1. Lig'in bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi

1. Lig'in 29. haftasında Eyüpspor, sahasında Altay ile karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.

MAÇTA GOLLER ART ARDA GELDİ

Eyüpspor, 8. dakikada Gianni Bruno ile öne geçti. Altay, 14'te Deniz Kadah ile skoru eşitledi. Eyüpspor, 23'te Recep Niyaz'ın attığı golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

TARİHİNDE İLK KEZ

Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor'da ilk golü atan Gianni Bruno, 55'te bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 3-1 yaptı. İstanbul ekibinde 64'te kazanılan penaltıda topun başına Adrien Regattin geçti. Regattin, penaltıdan attığı golle maçın skorunu 4-1 olarak belirledi. Bu sonucun ardından Eyüpspor, 29 hafta sonunda puanını 67'ye yükseltti. İstanbul temsilcisi, ligin bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

ARDA TURA'IN TAKIMI SÜPER LİG'E YÜKSELDİ

Süper Lig'i garantileyen Eyüpspor, ligin bir sonraki haftasında Manisa FK deplasmanına gidecek. Altay, sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Kariyerinde ilk teknik direktörlük heyecanını Eyüpspor'da yaşayan Arda Turan, ilk takımında şampiyonluk sevinci yaşadı.

"BAŞKANIM BANA ÇOK GÜVENDİ"

Şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Her zaman başkanım bana çok güvendi. NBA'de şampiyon olunca kulüp sahipleri kupayı kaldırıyor. En çok hak eden o. Her şey için teşekkür ediyorum." dedi.

"BİRLİKTE AVRUPA KUPASI KALDIRACAĞIZ"

İstanbul ekibinin başkanı Murat Özkaya ise, "Siz Türkiye'de yeni bir hocanın gelişini görüyorsunuz. Dünya üzerinde bizim gururumuz olacak. Ben, kulübüm ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Ondan bir istediğim daha var, Dünya Kupası'nı kaldırmasını istiyorum. Biz birlikte Avrupa Kupası kaldıracağız." sözlerini sarf etti.