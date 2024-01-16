Eyüpspor ZTK'dan elendi mi? Beşiktaş Eyüpspor maçı ne oldu, Eyüpspor tur atladı mı?

Eyüpspor ZTK'dan elendi mi? Süper Lig devi Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Eyüpspor'u konuk etti. Peki, Beşiktaş Eyüpspor maçı ne oldu, Eyüpspor tur atladı mı? İşte, Eyüpspor ZTK'dan elendi mi? Detaylar haberimizde!

EYÜPSPOR ZTK'DAN ELENDİ Mİ?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'u konuk etti. Mücadeleyi 4-0 kazanan siyah-beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

SALİH UÇAN PERDEYİ AÇTI

Maça oldukça etkili başlayan Beşiktaş, 16. dakikada Salih Uçan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

CENK PENALTIDAN ATTI

Attığı gol sonrası baskısını arttıran siyah-beyazlılar 36. dakikada Cenk Tosun'un penaltıdan kaydettiği golle durumu 2-0'a getirdi.

İLK YARI 2-0 BİTTİ

İlk 45 dakikanın geri kalan anlarında başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

İkinci yarıda da baskısını sürdüren siyah-beyazlılar, yine Cenk tosun'un attığı golle durumu 3-0 yaptı.

Maçın son anlarında savunmada hata yapan Eyüpspor topu Tayfur'a kaptırdı. Tayfur'un pasında topla buluşan Ante Rebic durumu 4-0'a getirdi ve maçın skorunu belirledi.

Turnuvaya 5. turda katılan Beşiktaş Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.