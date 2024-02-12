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Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti

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Eyüpspor, 1. Lig'in 22. haftasında evinde ağırladığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü Bruno kaydetti. Eyüpspor liderliğini sürdürürken, Gençlerbirliği 9. sırada kaldı.

STAT: Eyüp

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Muhammet Ali Doğan, Ramazan Ufuk Avdaş

EYÜPSPOR: Berke Özer - Murat Uçar, Metehan Baltacı, Claro, Caner Erkin, Robin Yalçın (Dk. 46 Bekir Yılmaz), Ampem (Dk. 81 Melih Bostan), Fredy (Dk. 88 Tugay Kacar), Recep Niyaz (Dk. 89 Uğur Demirok), Regattin, Bruno (Dk. 81 Thuram)

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertuğrul Çetin - Nzaba (Dk. 73 Melih Bostan), Alperen Babacan, Wu Shaocong, Oğuzhan Berber, Ensar Kemaloğlu (Dk. 46 Akabueze (Dk. 82 Elias Durmaz), Jimmy Durmaz (Dk. 89 Oltan Karakullukçu), Yasin Güreler, Amilton, Kayode (Dk. 46 Buğra Çağıran), Yatabare

GOL: Dk. 18 Bruno ( Eyüpspor )

SARI KARTLAR: Bekir Yılmaz ( Eyüpspor ), Ensar Kemaloğlu, Yasin Güreler ( Gençlerbirliği )

Eyüpspor, 1'inci Lig'in 22'nci haftasında evinde ağırladığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 18'inci dakikada Bruno kaydetti. Bu sonucun ardından Eyüpspor, puanını 52'ye çıkararak liderliğini sürdürürken, Gençlerbirliği ise 32 puanla 9'uncu sırada kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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