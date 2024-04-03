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Adanaspor, Lider Eyüpspor'u 1-0 Yendi

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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Emrah Ünal, Kemal Mavi

Adanaspor : Ferhat Kaplan, Hüseyin Öztürk, Kubilay Aktaş, Fatih Kurucuk, Mehmet Feyzi Yıldırım, Dabo (Dk. 90+5 Harun Alpsoy), Mehmet Taş, Oberlin (Dk. 73 Ferhat Katipoğlu), Diakite, Ciss, Junior Fernandes (Dk. 90+4 Metehan Altunbaş)

Eyüpspor : Muhammed Birkan Tetik, Ömer Bayram, Claro (Dk. 62 Seslar), Robin Yalçın, Melih Kabasakal (Dk. 46 Metehan Baltacı), Taşkın İlter (Dk. 81 Tugay Kacar), Ampem, Regattin, Fredy (Dk. 62 Thuram), Sinan Gümüş (Dk. 62 Mehmet Murat Uçar), Bruno

Gol: Dk. 60 Junior Fernandes ( Adanaspor )

Kırmızı kart: Dk. 17 Diakite ( Adanaspor )

Sarı kartlar: Dk. 17 Ferhat Kaplan, Dk. 65 Oberlin ( Adanaspor ), Dk. 31 Melih Kabasakal, Dk. 78 Robin Yalçın, Dk. 90 Thuram ( Eyüpspor )

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Adanaspor, sahasında lider Eyüpspor'u 1-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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