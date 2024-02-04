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Giresunspor ve Eyüpspor Berabere Kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Giresunspor, sahasında Eyüpspor ile golsüz berabere kaldı. Maçta önemli dakikalar yaşandı.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Giresunspor, sahasında Eyüpspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar

15. dakikada orta sahadan gelişen atakta Regattin'in ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Erkan güçlükle topu çeldi.

29. dakikada sol kanattan Regattin'in ortasında arka direkte Thuram'ın şutunda kaleci Erkan gole izin vermedi.

55. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Caner'in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Erkan'da kaldı.

69. dakikada Eyüpspor'un kullandığı köşe atışında ön direğe hareketlenen Uğur'un kafa vuruşunda kaleci Erkan topu çeldi.

90+6 dakikada Eyüpspor'un kullandığı köşe vuruşunda yaşanan karambolde top ağlara gitti. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ömer Faruk Gültekin golü iptal etti.

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Haydar Avcı, Mehmet Dura, Onur Bingöl

Giresunspor: Erkan, Faruk Can, Fatih, Anıl Yiğit, Mehmet, Ertuğrul, Şahin (Ali Emirhan dk. 90+7), Kasım Alperen (Furhan dk. 90+2), Enishan, Talha, Muhammet (Mert Han dk. 77)

Yedekler: Göktan, Alperen Duman, Şenel Hami, Emre, Ahmet Lütfü

Teknik Direktör: Serhat Güller

Eyüpspor: Berke, Caner, Metehan, Uğur (Robin dk. 82), Mehmet Murat, Ampen (Sinan dk. 77), Alonso (Recep dk. 62), Regattin, Tugay (Seslar dk. 62), Thursan, Bruno (Mustafa dk. 77)

Yedekler: Muhammed, Kubilay, Santos, Ömer, Bekir

Teknik Direktör: Arda Turan

Sarı kartlar: Gianni Bruno, Uğur Demirok (Eyüpspor), Enishan Ceylan, Şahin Dik, Erkan Anapa, Faruk Can Genç (Giresunspor) - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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