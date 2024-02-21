Sakaryaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam ediyor
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı. Nsana Simon ve Dino Ndlovu ise antrenmana katılamadı.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında 25 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından dar alanda pas ve çift kale taktik çalıştı.
Antrenmana bacağında ödem bulunan Nsana Simon katılmazken, Dino Ndlovu takımdan ayrı salonda çalıştı.
Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.