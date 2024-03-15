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Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor-Eyüpspor maçının hakemi belli oldu

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Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor, sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak ve maçı hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor'un, sahasında Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmada hakem Erdem Mertoğlu düdük çalacak.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor, yarın saat 13.30'da evinde Eyüpspor ile karşılaşacak. Bu müsabakayı hakem Erdem Mertoğlu yönetecek. Mertoğlu'nun yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Serdar Soydan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mehmet Ali Özer olacak.

Bu karşılaşma öncesinde Bandırmaspor, 41 puanla 8. sırada yer alırken, Eyüpspor ise 61 puanla zirvede bulunuyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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