Üye Girişi
Haberler

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, sezonu ilk 2'de tamamlayarak doğrudan Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor. Kocaelispor'un müzesinde 2 Türkiye Kupası bulunuyor. Takımın başkanı Engin Koyun, Eyüpspor galibiyetiyle çıkışlarının süreceğini belirtti ve hedefe giden yolda galibiyet serilerinin önemli olduğunu vurguladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, sezonu ilk 2'de tamamlayarak doğrudan Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de yer aldığı dönemlerde büyük takımların en fazla zorlandığı ekiplerden olan Kocaelispor'un müzesinde 2 Türkiye Kupası yer alıyor. Ligde 36 puanla 3. sırada bulunan Kocaeli ekibi, sezonu ilk 2'de bitirerek doğrudan üst lige çıkma hedefine kilitlendi.

"Eyüpspor galibiyetiyle çıkışımız sürecek"

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun, AA muhabirine, geçen hafta sonu sahalarında lider Eyüpspor karşısında aldıkları galibiyetin önemine dikkati çekerek, takımda ve kentte kenetlenme olduğunu, bu galibiyetle çıkışın süreceğini söyledi.

Her maça final havasıyla hazırlandıklarını ifade eden Koyun, hedefe giden yolda galibiyet serilerinin önemli olduğunu kaydetti.

Koyun, ilk yarıda yakaladıkları galibiyet serisinin ligdeki durumlarını üst sıralara taşıdığını hatırlatarak, "Eyüpspor karşısında galip geldik, Altay ve Adanaspor maçlarıyla bu serinin devam edeceğini düşünüyorum. Serilerin devam etmesi için de her maçı önemsemek lazım. 3 puan bilinciyle sahaya çıktığımız takdirde seri de yakalanacak, hedef de yakalanmış olacak." diye konuştu.

Takımda aile ortamı bulunduğunu aktaran Koyun, bunun Eyüpspor maçına da antrenmanlara da yansıdığını bildirdi. Koyun, futbolcu ve teknik heyette moral ve motivasyonun üst seviyede olduğuna değinerek, bunu sezon sonuna kadar sürdürmek istediklerini ifade etti.

Her takımın ligde birbirini yenebildiğine işaret eden Koyun, galibiyet serisi yakalamanın ve istikrarı bozmamanın önemli olduğunu vurguladı.

"Kocaelispor Süper Lig'e çıkmayı hak ediyor"

Süper Lig'e çıkma hedefine yönelik destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür eden Koyun, kentteki dinamiklerin üzerine düşeni yaptığını dile getirerek, "Bütün unsurları üst üste koyduğum zaman Kocaelispor'umuzun sezonu en az 2. sırada bitireceğine inanıyorum. Kadro kalitemiz belli, aramıza yeni katılanlar da ciddi değer kattılar. Bu zenginliğin, bizi sezonun sonunda arzu edilen Süper Lig'e bizi taşıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Taraftar rekorları kırarak bu günlere geldiklerini aktaran Koyun, maçlarını birçok Süper Lig ekibinden fazla taraftar desteğiyle oynadıklarına işaret ederek, Kocaelispor'un stadı, taraftarı, şehri, ekonomisi, vizyonu, geçmiş başarıyla Süper Lig'e çıkmayı hak ettiğini söyledi.

Kocaeli, Sakarya ve Bursa'nın içinde bulunduğu coğrafyanın Türk futboluna önemli hizmetler yaptığını sözlerine ekleyen Koyun, "Türk futbolunun geleceği açısından o eski heyecanlı günleri yaşatma adına, futbolumuzun geleceği adına Kocaelispor'umuzun ve camia takımlarının Süper Lig'de olmasının kaliteyi yükselteceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Türkiye Kupası Eyüpspor Kocaeli Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 26 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu kar var mı? 26 Ocak Gelin Evi yarışmacıları kimler? Gelin Evi canlı yayın izle! Okullar 1 ay tatil mi? Okullar bir ay tatil mi olacak, 15 gün mü? Tatil uzatıldı mı, kaç gün oldu 2024? CANLI ALTIN FİYATLARI | 26 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? TV YAYIN AKIŞI 26 OCAK! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? Cuma namazı kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman bitiyor, kaç dk sürer? Adanaspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir? Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural ayrıldı mı? Hakan Ural neden yok? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim aldı? Rüyada sınava girmek veya geç kalmak ne anlama gelir? Rüyada kopya çektiğini görmek, sınavda başarısız olmak ne ifade eder? İstanbul-Ankara otoyolu kapandı mı? Anadolu Otoyolu'nda kar yağışı etkili oldu! Ankara Cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma selası ne zaman okunacak? 26 Ocak Cuma Ankara cuma namaz saati! Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Pehlivanoğlu kaç yaşında, nereli? Selçuk Pehlivanoğlu biyografisi! Adanaspor-Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? Adanaspor-Keçiörengücü maçı hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title