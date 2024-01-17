Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a olay Seçil Erzan göndermesi! Tüm stat aynı tezahüratla inledi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederken siyah-beyazlı taraftarların Seçil Erzan tezahüratı mücadeleye damga vurdu.

"SEÇİL ERZAN OLEY"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın da aralarında bulunduğu birçok futbolcuyu dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan adına tezahüratta bulunan siyah-beyazlı tribünler, "Paralar nerede? Seçil Erzan oley" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Banka şube müdürü Seçil Erzan, yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanıyor.