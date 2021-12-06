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Son dakika yerel: Bakan Soylu'dan Van depremi açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika yerel: Bakan Soylu'dan Van depremi açıklaması

Son dakika yerel haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum durum bulunmadığını bildirdi.

TUŞBA, VAN (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum durum bulunmadığını bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van'da, saat 00.46'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğünde deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Vanımıza ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi. - ANKARA

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