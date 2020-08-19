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Son Dakika | Ticaret Bakanı Pekcan: "Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlar 1 Eylül'de yeni önlemlerle...

Gelen son dakika haberlerine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlayacak" dedi.

Son Dakika | Ticaret Bakanı Pekcan:
19.08.2020 14:07 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:11

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlayacak" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Covid-19 salgınında ertelenen fuarlarla ilgili açıklamada bulundu. Pekcan, "Covid-19 nedeniyle daha önce ertelediğimiz fiziki fuarlarımızdan açık alanda gerçekleştirilenler normalleşme süreciyle birlikte 1 Temmuz'dan itibaren düzenlenmeye başlamıştı. Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız ise 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlayacak. Maske-mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler alınarak kamu sağlığının korunmasına öncelik verilecek. Katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılarak fuar alanına girişleri sağlanacak. Ayrıca ziyaretçi sayısı, stantların yerleşim planları, dezenfektasyon gibi belirlenen tüm kurallara yönelik denetimler TOBB tarafından veya görevlendireceği oda/borsa tarafından yapılacak" dedi. - ANKARA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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