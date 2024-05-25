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Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj camiaya veda etti

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Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla camiaya veda etti. Manaj, Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşarak Sivas'a teşekkür etti.

Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla camiaya veda etti.

Birçok takımdan teklif alan Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Kayserispor maçının ardından bir paylaşımda bulundu.

Golcü oyuncu sosyal medya hesabından Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşarak camiaya veda etti.

Manaj, "Seni seviyorum Sivas, her zaman kalbimde olacaksın, her şey için teşekkür ederim" notunu ekledi.

Manaj'ın paylaşımına çok sayıda yorum yapıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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