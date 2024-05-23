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Yine rahat durmadı! 5 maç ceza alan Mert Hakan'dan olay paylaşım

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Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'nın 5 maçla cezalandırdığı sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, bu cezaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Mert Hakan, söz konusu derbiden fotoğrafının yer aldığı paylaşımında sadece 5 tane gülücük emojisi kullandı.

Olaylı Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK kararları açıkladı. Bu kararlar sonucunda 5 maç ceza alan sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

5 GÜLÜCÜK EMOJİSİ

Mert Hakan, söz konusu Galatasaray derbisindeki fotoğrafını sadece 5 tane gülücük emojisiyle paylaştı.

İşte o paylaşım;

Galatasaray derbisi sonrasında 5 maç ceza alan Mert Hakan Yandaş'dan olay paylaşım

PFDK'NIN KARARI

PFDK'nın Mert Hakan'ın cezasıyla ilgili açıklamasında, "Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Mert Hakan Yandaş Sosyal Medya Galatasaray Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Veysel null:

tam fenerlileri temsil ediyor yeminle. ulan harbiden kan çekiyor lan. böyle bir kulübe böyle bir futbolcu birbirlerini bulmuşlar. tebrik ediyorum ikisini de...

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Murat Celik:

Ceza az gelmiş ne yapsın

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2
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