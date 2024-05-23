Yine rahat durmadı! 5 maç ceza alan Mert Hakan'dan olay paylaşım
Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'nın 5 maçla cezalandırdığı sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, bu cezaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Mert Hakan, söz konusu derbiden fotoğrafının yer aldığı paylaşımında sadece 5 tane gülücük emojisi kullandı.
Olaylı Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK kararları açıkladı. Bu kararlar sonucunda 5 maç ceza alan sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
5 GÜLÜCÜK EMOJİSİ
Mert Hakan, söz konusu Galatasaray derbisindeki fotoğrafını sadece 5 tane gülücük emojisiyle paylaştı.
İşte o paylaşım;
PFDK'NIN KARARI
PFDK'nın Mert Hakan'ın cezasıyla ilgili açıklamasında, "Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.