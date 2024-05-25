Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i anarak vefatının 41. yılını kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 41. yılında anarak rahmetle yad etti. Erdoğan, büyük şair ve düşünce adamı olan Kısakürek'i cennet mekanıyla anıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 41. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük şair, fikir, dava ve aksiyon adamı Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i ebedi aleme irtihalinin 41'inci yıl dönümünde rahmetle hasretle yad ediyorum. Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Necip Fazıl Kısakürek Recep Tayyip Erdoğan Sosyal Medya Kültür Sanat Politika Güncel Haberler

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

 Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak

Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak

 Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

 Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı! Tarlaya giren hırsızlar 500 kilo çileği çaldı

Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı! Tarlaya giren hırsızlar 500 kilo çileği çaldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title