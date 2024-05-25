Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i anarak vefatının 41. yılını kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 41. yılında anarak rahmetle yad etti. Erdoğan, büyük şair ve düşünce adamı olan Kısakürek'i cennet mekanıyla anıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 41. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük şair, fikir, dava ve aksiyon adamı Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i ebedi aleme irtihalinin 41'inci yıl dönümünde rahmetle hasretle yad ediyorum. Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.