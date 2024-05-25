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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere siber güvenlik eğitimi verdi

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı siber şubede görev alan polis ekipleri, öğrencilere güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve zararları, yasa dışı bahis, teknoloji bağımlılığı konularında eğitim verdi. Çerkezköy Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu ve Çerkezköy 75. Yıl Ortaokulunda 600 öğrenci ve 15 öğretmen olmak üzere toplamda 615 kişiye bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı siber şubede görev alan polis ekiplerince, öğrencilere yönelik güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve zararları, yasa dışı bahis, teknoloji bağımlılığı konularında eğitim verildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı sürüyor.

Çerkezköy Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu ve Çerkezköy 75. Yıl Ortaokulunda 600 öğrenci ve 15 öğretmen olmak üzere eğitim boyunca toplamda 615 kişiye yönelik, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve zararları, yasa dışı bahis, teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilerek el broşürü dağıtımı yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ömer Halisdemir Sosyal Medya Çerkezköy Tekirdağ 3.Sayfa Haberler

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