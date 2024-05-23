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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ı ziyaret etti

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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Görüşme sonrası hatıra fotoğrafı çektiren Hatipoğlu, sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Bir süre sohbet eden Başkan Yılmaz ve Milletvekili Hatipoğlu, görüşmeden sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Kişisel sosyal medya hesabında da görüşmeye dair paylaşım yapan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Hanımefendi'yi makamında ziyaret ettim. Nazik misafirperverliği için kendilerine şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine gönderisinde yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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