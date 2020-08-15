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Son dakika haberleri: Bakan Soylu: 140 kilogram yağış düştüİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelanlar olan Of ilçesine gelerek Kaymakamlıkta gerçekleştirilen hasar tespit ve koordinasyon toplantısına katıldı.

Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 14
15.08.2020 16:42 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:45

Bakan Soylu: 140 kilogram yağış düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelanlar olan Of ilçesine gelerek Kaymakamlıkta gerçekleştirilen hasar tespit ve koordinasyon toplantısına katıldı.  Sel ve heyelanlara ilişkin bilgi veren Bakan Soylu,     

"Of'a çok kısa süre içerisinde 50 kilogram, Hayrat'a da yukariki mahalleler ve köyler olmak üzere yaklaşık 140 kilogram civarında yağmur düştüğüne işaret ederek şöyle konuştu: "Bu hakikaten riskli bir rakam ve bu açıdan Of'ta yaklaşık 22 kırsal mahalle yolu kapandı. Yaklaşık 22 köyde de elektrik kesilmişti. 22 köy, mahalle yolunun yaklaşık 11'i şu ana kadar açıldı, diğerlerinin de açılma çalışmaları sürüyor. Ana yollarda herhangi bir tıkanıklık söz konusu değil. Yine Büyükşehir Belediye Başkanımızın verdiği bilgi çerçevesinde yaklaşık 32 mahallede su arızası söz konusu, 54 ayrı noktada. Su Kanalizasyon İdaresinin çalışanları bu arızaları gidermeye çalışıyor. Yaklaşık 22 köy, mahallenin 14'üne elektrik verildi, 8'i ile ilgili elektrik verme çalışmalarının 4'ü de kısmen verildi, diğerlerinde de öğleden sonra 3-4 gibi inşallah verilmiş olacak." dedi. 

'TEDBİR ALMAMIZ GEREKİYOR'"Dere kenarlarına ev yapmamak belki bu işin birinci kuralıdır" diyen Bakan Soylu, "İmarın ve özellikle belediyelerin, çevre şehirciliğin ortaya koymuş olduğu doğru yere imar çalışmalarının dışında 'Ben buraya yapayım, geçeyim, burada işte gençlik hayallerimiz var, ailemizin burada yadigarları var' dendiği andan itibaren büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalınması kaçınılmazdır. Bunu da ifade etmek gerekir. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, Allah beterinden korusun ama bizim de tedbir almamız gerekiyor. İlk önce tedbiri alacağız, takdiri Cenabıallah'a bırakacağız ama tedbir bizim işimizdir." diye konuştu.'HAZIRLIKLARIMIZI BUNA GÖRE YAPMAK DURUMUNDAYIZ'Bakan Soylu, 17 Ağustos'a değinerek şöyle dedi: "Bir hafta boyunca AFAD'la birlikte tüm Türkiye'de depreme hazırlık haftası olarak bir haftayı hem farkındalık üretmek hem çalışmalarımızı tekrar gözden geçirebilmek için değerlendireceğiz bütün illerde ama etkinliklerimiz de olacak. Bu konu bizim önümüzdedir afet, sel, heyelan ve deprem. Hazırlıklarımızı buna göre yapmak durumundayız. Bu konuda bizim yapacağımız 1 liralık yatırım, vatandaşımızın atacağı 1 liralık adım yarın 7 liralık maliyetin önüne geçecektir. Bu uluslararası bir norm. Tabii burada can kayıplarının, Allah muhafaza burada ortaya çıkabilecek sakatlıkları, kazaları elbetteki bunun içine katmak ve bunu değerlendirmek mümkün değildir. Tekrar geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİTRABZON

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Trakya'da kuraklık, üreticiyi tedirgin ediyor

TRAKYA, kışın yağışsız geçmesi nedeniyle son yılların en kurak günlerini geçiriyor. DSİ verilerine göre bölgede bulunan 6 baraj ve 31 gölette doluluk oranı yüzde 20'lere kadar düşerken, tarlaların sulamasında kullanılan Tunca Nehri de kuruma noktasına geldi. Kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde yarı yarıya verim kaybı yaşanırken, Tunca Nehri çevresine ekilen çeltiklere su verilemeyince, çiftçileri endişe sardı.Trakya'da kışın yağışsız geçmesi, yaz aylarında da yeterince yağış alınamaması nedeniyle bölgede özellikle çeltik tarlalarının sulanmasında kullanılan Tunca Nehri'nde debi, dip seviyeleri gördü. Yağış alamayan ayçiçek tarlalarında üretici verim kaybı yaşarken, ay sonunda hasadı başlayacak çeltik için ise tedirginlik yaşamaya başladı. Özellikle en çok suya ihtiyacı olan dönemde, Tunca Nehri'nde yeterli su olmadığı için çeltik tarlalarını sulayamadıklarını belirten üretici son umudunu ise Bulgaristan'dan salınacak suya bağladı.VERİLER TEDİRGİN EDİYORTrakya'da yaşanan kuraklıktan en çok etkilenen Edirne'de DSİ verileri üreticiyi tedirgin ediyor. DSİ verilerine göre bölgede bulunan 6 baraj ve 31 gölette 2019 yılına yüzde 40 doluluk oranıyla girildiği, bu yıl ise aynı baraj ve göletlerde su seviyesinin yüzde 20'ye düştüğü bilgisi paylaşıldı. Tarım arazilerini sulayan göletlerin bazıları sulama yapılmasına yasaklanırken kaçak sulamalar ile göletlerin su seviyelerinin oldukça düştüğü ifade edildi. Yetkililer yaptıkları denetimlerde, kaçak sulamanın önüne geçilemediği göletler bölgesinde zaman zaman elektrik kesintileri uyguluyor. Su seviyesi kritik derecede düşen göletlerde balık ölümleri de yaşandığı iddia ediliyor.'AYÇİÇEĞİ VE BUĞDAYDA YARI YARIYA VERİM KAYBI YAŞADIK'Tunca Nehri'nin su seviyesinin oldukça düşük olduğunu, kuraklıktan dolayı zor bir yıl geçirdiklerini söyleyen Hatipköy Muhtarı Fatih Kıyga, "Gördüğünüz gibi Tunca Nehri'nde kuraklıktan dolayı çok sıkıntı yaşadık bu yıl. Bunu özellikle bayır çiftçiliğinde de yaşadık. Buğdayda yaklaşık 150- 200 kilo, Ayçiçeğinde de 100 kiloyu geçen ürünümüz olmadı. Normalde bu rakamların iki katı olması gerekiyordu. Kış kuraklığından dolayı buğdaylarımız verim düşüklüğü yaşadı, yaz kuraklığından dolayı da ayçiçeklerimiz verim düşüklüğü yaşadı. Şimdi tek derdimiz çeltiklerimiz susuz kalmasın. Tunca Nehri'ndeki debi düşüklüğünden dolayı da çeltikte çok ciddi anlamda sıkıntı yaşanıyor. Zaman zaman pompalarımızı kapatmak zorunda kalıyoruz su gitmeyen köylere su gitmesi içinö dedi.'BULGARİSTAN'IN SU SALMASI GEREKİYOR'Yaşanan kuraklığın iklimsel nedenlerden kaynaklandığını dile getiren Muhtar Kıyga, tek umutlarının Bulgaristan'dan salınacak suya bağlı olduğunu kaydetti. Kıyga, "Bulgaristan'dan su salınmadığı takdirde bunun önüne geçilmez diye düşünüyorum. Daha önceki yıllarda Bulgar hükümeti daha fazla su salıyordu, şimdi o kadar yok. Daha önce 1990 yılında böyle bir kuraklık olduğunu söylüyor büyüklerimiz. O nedenle sıkıntılıyız. Şu anda biz yetkililerimizden en azından Bulgaristan'dan, çeltiğin 20 günlük ihtiyacı kadar su salınmasını istiyoruz. Bu su salınırsa çeltiklerimizde sorun yaşamayızö diye konuştu.  'EN SON 1990'DA YAŞANMIŞTI'Hatipköy'de uzun yıllar çiftçilik yapan Yılmaz Özcan ise en son bu şekilde 1990 yılında kuraklık yaşadıklarını ifade ederek, "Havalar bu şekilde kurak gittiği zaman Tunca Nehri kuruyor. 1990 yılında böyle olmuştu daha önce. O yıldan sonra ilk kez bu yıl oldu. 90 yılında yürüyerek nehirden karşıya geçiyorduk. Şimdi de aynı, bir farkı yok. Biliyorsunuz su varsa verim olur, su yoksa verim olmaz. Bayırda çeltik tarlası olan arkadaşlarımız var, su yetiştiremiyorlarö ifadelerini kullandı.'YARDIM BEKLİYORUZ'

Buğday ve çeltik eken Hatipköy üreticilerinden Nurdoğan Kıyga ise kuraklıktan dolayı yarı yarıya verim kaybı yaşadıklarını dile getirdi. Kıyga, "Buğdayda 150- 200 kilo ürün biçtik. Geçtiğimiz yıla bakıldığında yarı yarıya verim kaybı var. Ayçiçeğinde bugüne kadar hasat yapan arkadaşlarımız 90- 100 kilo arasında biçtiler. Onda da aynı şekilde yarı yarıya verim kaybı var. Kuraklık zaten genelde her yerde var. Tunca Nehri'nde ne yazık ki su da yok. Şu anda 300- 350 dönüm çeltiğim var. Her zaman tarlamı sulayamıyorum. Aşağıdaki köylere su gitmesi için bizim pompalarımızın elektriğini kesiyorlar. Dolayısıyla biz de susuz kalıyoruz. Durum kötü ne yazık ki. Devletten yardım bekliyoruzö şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

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