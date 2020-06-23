Son dakika haberleri | Çaykur Rizespor, Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini uzattı
Son dakika spor haberine göre Çaykur Rizespor, ismi Galatasaray ile anılan Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.
23.06.2020 19:13 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:33
Çaykur Rizespor, ismi Galatasaray ile anılan Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.
Çaykur Rizespor, Oğulcan Çağlayan'ın transfer iddialarına noktayı koydu. Mavi-yeşilli takım, son günlerde Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 1 yıl uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Başarılı futbolcunun Çaykur Rizespor'daki sözleşmesi 2021 yılında tamamlanacak.
Başarılı oyuncu Çaykur Rizespor formasıyla bu sezon çıktığı 22 müsabakada 4 gol 2 asistlik performans ile takımına katkı sağladı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA