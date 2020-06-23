Son dakika haberleri | Çaykur Rizespor, Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini uzattı Son dakika spor haberine göre Çaykur Rizespor, ismi Galatasaray ile anılan Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

Çaykur Rizespor, ismi Galatasaray ile anılan Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı. Çaykur Rizespor, Oğulcan Çağlayan'ın transfer iddialarına noktayı koydu. Mavi-yeşilli takım, son günlerde Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 1 yıl uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Başarılı futbolcunun Çaykur Rizespor'daki sözleşmesi 2021 yılında tamamlanacak. Başarılı oyuncu Çaykur Rizespor formasıyla bu sezon çıktığı 22 müsabakada 4 gol 2 asistlik performans ile takımına katkı sağladı. - İSTANBUL Kaynak: İHA