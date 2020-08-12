Son dakika haberleri! ANKARA Çavuşoğlu, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı ile görüştü Gelen son dakika haberlerine göre Çavuşoğlu, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı ile görüştüDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Abdul Raşid Dostum ile görüştü.

Çavuşoğlu, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı ile görüştü DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Abdul Raşid Dostum ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Abdul Raşid Dostum'la verimli bir görüşme yaptık. Barış ve uzlaşı sürecinde Afgan kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Kaynak: DHA