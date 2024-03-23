Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 38 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi bir kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu bir kamyoneti durdurarak arama yaptı.

Sürücüyü göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alan ekipler, Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen hakkında işlem başlattı.

Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait bir şarjör, 8 adet dolu fişek, suç geliri olduğu değerlendirilen 37 bin lira ve 100 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, kamyonete de el konulduğu öğrenildi.