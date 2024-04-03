Eskişehir Türk Ocağı Ramazan Ayı Yardım ve Kültür Faaliyetlerine Devam Ediyor

Eskişehir Türk Ocağı özellikle Ramazan ayında yıllardır yapmakta olduğu yardım ve kültür faaliyetlerine bu sene de devam etti.

Ramazan'ın her pazarında 36 seneden bu tarafa devam ettirdiği Ramazan konferanslarının yanı sıra gençler için "Geçmişten Geleceğe" sohbetleri yapılıyor. Kültür faaliyetleri ile beraber hayırseverlerin katkısıyla Ramazan ayı boyunca garip gurebaya ve öğrencilere Türk Ocaklarının Odunpazarı'ndaki konağında iftar sofraları kuruluyor. Diğer taraftan şehrimizin garip gurebaları teker teker tespit edilerek onlara ve öğrencilerimize ayni ve nakdi yardımlar yapılmaya çalışılıyor. Bu yardımlar yıllardan bu tarafa özenle hayırseverlerin destekleriyle yapılıyor. Keza şehrimizde 10-12 seneden bu tarafa misafir konumunda olan Irak'ın Telafer Şehrinden gelen Türkmen ailelerle, Afganistan'ın Güney Türkistan'ından şehrimize gelen Özbek Türklerine ve Türkmenlere ayni - nakdi yardımlar ve iftar sofraları devam ediyor. - ESKİŞEHİR