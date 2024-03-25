Iğdır'da 39 düzensiz göçmen ve 4 insan kaçakçısı yakalandı

Iğdır'da yurda yasa dışı girenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 39 düzensiz göçmen ile 4 insan kaçakçısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehre düzensiz göçmen gireceği ihbar üzerine operasyon başladı. Düzenlenen operasyonda şehrin farklı yerlerinde Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 4 insan kaçakçısı da gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek. - IĞDIR