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Iğdır'da 39 düzensiz göçmen ve 4 insan kaçakçısı yakalandı

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Iğdır'da yurda yasa dışı girenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 39 düzensiz göçmen ile 4 insan kaçakçısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehre düzensiz göçmen gireceği ihbar üzerine operasyon başladı. Düzenlenen operasyonda şehrin farklı yerlerinde Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 4 insan kaçakçısı da gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Afganistan Göçmen Iğdır 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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