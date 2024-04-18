Ayvalık'ta 29 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı ve yasal işlem başlatıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 29 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında istihbari çalışmalar sonucu Ayvalık'ta operasyon düzenledi.
Bir otomobile el konulan operasyonda yakalanan Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bu kişilerin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkışlarına aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.