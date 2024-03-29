Kars'ta 8 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı
Kars'ta, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ile mücadele çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, şehir merkezinde yaptığı uygulamada, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.