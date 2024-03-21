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Elazığ'da 5 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı

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Elazığ'da 5 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kara yolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan kontrolde, Afganistan uyruklu 5 şüphelinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.

Araçta bulunan ve para karşılığında düzensiz göçmenlerin ülke içinde naklini yaptığı belirlenen M.B. ile Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

M.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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