Kars'ta 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince kente yasa dışı yollardan giren şahısların yakalanması yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Ekipler kent merkezinde yaptığı uygulamada oturma izni veya herhangi bir belgesi bulunmayanı tespit edilen 8 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne getirilen göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine gönderildi. - KARS