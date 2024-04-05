Ağrı'da 7 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

Ağrı'da bir hafta içerisinde yapılan iki ayrı operasyonda 7 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince son bir hafta içerisinde uygulama noktasında yapılan 2 ayrı aramada bir aracın bagaj kısmına saklanmış 2 ve bir yolcu otobüsünün içerisinde yapılan gizli bölmede saklanmış halde bulunan 5 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Olaylarla ilgili olarak İran uyruklu oldukları tespit edilen 2 otobüs şoförü, muavin ve araç sürücüleri gözaltına alınırken şahıslar üzerinde çıkan 2 adet silah, otobüs ve araca el konulduğu öğrenildi. - AĞRI