Balıkesir'de Afganistan uyruklu göçmen kaçakçısı yakalandı

Balıkesir'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Afganistan uyruklu göçmen kaçakçısı yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde şehirde göçmen kaçakçılığı bakımından risk teşkil eden kıyı bölgelerinde yaptıkları çalışmalar neticesinde Avrupa ülkelerine illegal yollardan geçiş yapmak için hazırlık yapan Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda Afganistan uyruklu bir organizatör de yakalandı. - BALIKESİR