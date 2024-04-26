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Çanakkale'de Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı

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Çanakkale'de yapılan bir kontrolde, bir araç içinde Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de bir araç içinde Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde bir araçta yapılan kontrolde, Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı. Araç, el hava pompası, 2 can yeleği, 2 can simidi, 4 şambrele el konuldu.

Göçmen kaçakçılığı suçundan S.K. gözaltına alındı. Şüpheliye ayrıca emniyette taksitle yaralama suçundan işlem yapıldı.

Kaçak göçmenler ise emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Afganistan Çanakkale Göçmen 3.Sayfa Güncel Haberler

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