TİKA, Afganistan'daki Yetimlere İftar Verdi

Afganistan'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afgan yetimlere iftar verdi.

Ramazan ayı kapsamında dar gelirli ailelere yönelik gıda dağıtımında bulunan TİKA Kabil Ofisi, Afganistan'daki yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda TİKA, başkent Kabil, Kapisa ve Nuristan'daki 4 yetimhanede 1500 kişilik iftar sofrası hazırlandı.

Yetimlere tatlı, dondurma ve top ikram edildi.

Kabil'deki Tey Mesken yetimhanesinde düzenlenen iftar programına TİKA Kabil Ofisi yetkililerinin yanı sıra Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal ve büyükelçilik personeli de katıldı.

TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afgan yetimleri unutmadıklarını belirterek ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'ndaki yardım faaliyetlerinin devam edeceğini kaydetti.