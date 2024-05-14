Afganistan'da Şiddetli Yağış ve Seller Sonucu 40.000 Çocuk Evsiz Kaldı

BAĞLAN, 14 Mayıs (Xinhua) -- Uluslararası yardım kuruluşu Save the Children Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Cuma günü Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinde ve diğer bölgelerde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve seller nedeniyle yaklaşık 40.000 çocuğun evsiz kaldığını belirtti.