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Afganistan'da Şiddetli Yağış ve Seller Sonucu 40.000 Çocuk Evsiz Kaldı

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Uluslararası yardım kuruluşu Save the Children, Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayeti ve diğer bölgelerde yaşanan şiddetli yağış ve seller nedeniyle yaklaşık 40.000 çocuğun evsiz kaldığını açıkladı.

BAĞLAN, 14 Mayıs (Xinhua) -- Uluslararası yardım kuruluşu Save the Children Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Cuma günü Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinde ve diğer bölgelerde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve seller nedeniyle yaklaşık 40.000 çocuğun evsiz kaldığını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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