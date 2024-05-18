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Afganistan'da silahlı saldırıda ölenler İspanyol turistler

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Afganistan'ın Bamyan vilayetinde gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 yabancı uyruklu kişinin İspanyol turistler olduğu belirtildi. İspanya Dışişleri Bakanlığı, saldırıda ölen ve yaralanan İspanyollar ve aileleri için gerekli yardımların yapıldığını duyurdu.

Afganistan'ın Bamyan vilayetinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 yabancı uyruklunun İspanyol turistler oldukları belirtildi.

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Bamyan'daki silahlı saldırıda ölen yabancıların İspanya vatandaşı olduklarını, aynı zamanda saldırıda yaralanan 4 yabancıdan 1'inin de İspanyol olduğunu duyurdu.

Bakanlık, Konsolosluk Acil Birimi aracılığıyla yürütülen çalışmalarda Afganistan'daki saldırıda ölen ve yaralanan İspanyollar ve aileleri için gerekli tüm yardımın yapıldığını belirtti.

İspanya, Ağustos 2021'de Afganistan'ın başkenti Kabil'deki büyükelçiliğini kapatmıştı.

Olayla ilgili X hesabından açıklama yapan Başbakan Pedro Sanchez, "Afganistan'da İspanyol turistlerin öldürüldüğü haberi karşısında şaşkına döndüm. An ve an gelişmeleri takip ediyorum. Dışişleri Bakanlığına bağlı Konsolosluk Acil Birimi gerekli tüm yardımları sunmak için çalışıyor. Tüm taziye dileklerimi ailelere ve arkadaşlarına iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Afganistan geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulmetin Kani, Bamyan vilayetindeki silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişinin öldüğünü aktarmıştı.

Saldırıda 4'ü yabancı uyruklu 7 kişinin de yaralandığını belirten Kani, 4 şüphelinin olay yerinde gözaltına alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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