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Amasya'da bakır yüklü tırın dorsesinde 64 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı

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Amasya'da bakır yüklü tırın dorsesinde 64 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol noktasında, Ağrı'dan İstanbul'a giden bakır yüklü tırı durdurdu.

Yapılan kontrolde tırın dorsesine gizlenmiş Afganistan uyruklu 64 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Afganistan İstanbul Amasya Ağrı Politika Güncel Haberler

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