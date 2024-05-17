Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında hareket halinde bir lastik bot bulunduğunu tespit etti. 'TCSG-6' botu ekiplerince düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 7'si çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında hareket halinde bir lastik bot bulunduğunu tespit etti.
"TCSG-6" botu ekiplerince düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 7'si çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.