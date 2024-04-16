Afganistan'da Şiddetli Yağış ve Sel Felaketi

ÇEKİM TARİHİ: 15 Nisan 2024

1. Afganistan'ın doğusundaki Pervan vilayetinde selden etkilenen bölgelerin çeşitli görüntüleri

Afganistan'ın bazı bölgelerinde son üç gündür etkili olan şiddetli yağış, kar yağışı ve sel baskınları sonucunda 33 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı.

Ulusal Afet Kurumu Sözcüsü Molla Canan Saik, Pazar günü yaptığı açıklamada başkent Kabil dahil 34 vilayetin neredeyse yarısında Cuma gününden bu yana şiddetli yağış veya kar yağışı görüldüğünü ve bu durumun ülkenin bazı bölgelerinde can ve mal kaybına neden olan sel baskınlarını artırdığını söyledi.

Saik, "Pervan, Uruzgan ve Pençşir dahil olmak üzere birçok vilayette şiddetli yağış, kar yağışı ve sel nedeniyle 33 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı" ifadesini kullandı.

Seller nedeniyle 600'den fazla evin hasar gördüğünü belirten yetkili, sellerin ayrıca ülkede yaklaşık 790 hektar tarım arazisini ve 75 kilometre uzunluğundaki yolu tahrip ettiğini, 200'den fazla büyükbaş hayvanın da öldüğünü de sözlerine ekledi.

Saik ayrıca, yetkililerin desteğiyle yardım kuruluşlarının selden etkilenen 22.851 aileye insani yardım sağladığını ve selden etkilenen bölgelere yardım ulaştırma sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kabil'den bildiriyor. (XHTV)