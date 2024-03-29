Çanakkale'de 9 Afgan düzensiz göçmen yakalandı, bir kişi tutuklandı

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan bir kişi ise tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde bir araçta yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Daha sonra yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Ekipler tarafından 1 araca, 1 çocuk can yeleğine, 1 el hava pompasına, 8 şambrel ve 11 bin 400 TL'ye el konuldu.

Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan şüpheli F. E. ise çıkarıldığı mahkemede adli makamlarca tutuklandı. - ÇANAKKALE