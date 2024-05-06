Afganistan'da Şiddetli Yağış ve Taşkınlar: En Az 14 Kişi Hayatını Kaybetti

ÇEKİM TARİHİ: 5 Mayıs 2024

1. Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde yağış ve fırtınalar ile sellerin vurduğu bölgeden çeşitli görüntüler

2. Afganistan'ın kuzeyindeki Saripul vilayetinde yağış ve fırtınalar ile sellerin vurduğu çeşitli alanlar

Afganistan'ın batısındaki Herat ve kuzeyindeki Saripul vilayetlerinde ve komşu bölgelerde son birkaç gün içinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve ani taşkınlar nedeniyle en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Afet Yönetim Kurumu Vilayet Müdürü Musa Ashhari, Herat vilayetinde son birkaç gün içinde şiddetli yağış ve ani taşkınlar nedeniyle 7 kişinin öldüğünü doğruladı.

Yerel yetkililer, yağış ve fırtınalar ile sellerin Herat'a komşu Ferah vilayetinde bir, Gur vilayetinde ise iki kişinin hayatına mal olduğunu belirtti.

Yerel yetkililere göre, ülkenin kuzey bölgelerinde ise sağanak yağışlar ve ani seller nedeniyle son üç gün içinde Cüzcan ve Saripul vilayetlerinde ikişer kişi hayatını kaybetti.

Afet Yönetim Kurumu Vilayet Müdürü Sayed Safatullah Safwan, Cüzcan vilayetinde şiddetli yağışlar ve ani taşkınlar nedeniyle bir erkek ile bir çocuğun hayatını kaybettiğini, bir kadının da yaralandığını söyledi.

Nisan ayında Afganistan'ın başka bölgelerinde fırtına ve seller nedeniyle 70'ten fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 50 kişi de yaralanmıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kabil'den bildiriyor. (XHTV)