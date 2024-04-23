Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Afgan yetimlere kırtasiye malzemesi yardımında bulundu

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 200'den fazla Afgan yetime kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, 23 Nisan'da Afgan yetimleri unutmadı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tey Mesken yetimhanesindeki 200'ün üzerinde çocuğa kırtasiye malzemesi hediye edildi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal'ın katılımıyla, çocuklara çanta, kalem, defter, kitap, boyama kalemleri ile bisküvi ve çikolata gibi çeşitli gıda malzemeleri teslim edildi.

Ünal, Türkiye'nin her zaman Afgan halkının yanında olduğunu belirterek, Afganistan'daki Türk kurumlarının halka yönelik yardımlarının devam edeceğini kaydetti.

Tey Mesken yetimhanesi yetkilileri ise Türk kurumlarının daha önce de yardımlarda bulunduğunu dile getirerek Türkiye'ye ve kurumlarına teşekkür etti.