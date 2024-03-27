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Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliği İftar Programı Düzenledi

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Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliği, iftar programı düzenledi.

Büyükelçilikte düzenlenen iftara, Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Büyükelçi Oğuzhan Ertuğrul ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK) yetkilisi katıldı.

Ramin, burada yaptığı konuşmada, maneviyat dolu ramazan ayında davetlileri ağırlamaktan onur duyduğunu söyleyerek, "Birbirimizi düşünme, merhamet ve birlik ayı olan ramazanın kalbimizde özel bir yeri var." ifadesini kullandı.

"Genel olarak dünyadaki tüm mazlum milletlerin özgürlük ve refahı için dua ederken özel olarak da Gazze'deki kardeşlerimizin gerçek barışa kavuşmalarını, zulümden kurtulmalarını Rabbimden niyaz ediyoruz." diyen Ramin, Afganistan'ın da son 45 yıl boyunca farklı alanlarda mücadele verdiğini hatırlattı.

Ramin, ülkesine yapılan temel insani yardım ve eğitim alanlarındaki desteğin Afgan halkının hayatında bir farklılık yarattığına dikkati çekerek, desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Ertuğrul da Afgan halkının 40 yıldan uzun süredir sıkıntılar içinde olduğunu söyleyerek, "Biz Türkiye olarak, bu zor zamanlarında Afgan halkının her daim yanında olduk." dedi.

Ağustos 2021'den bu yana da Türkiye'nin bu anlayışında hiçbir değişiklik olmadığını söyleyen Ertuğrul, "Türkiye olarak, yeni yönetimle de pratik ve yapıcı bir angajman politikası benimsedik." ifadesini kullandı.

Ertuğrul, Afganistan halkının acılarını biraz olsun dindirebilmek için Türkiye'den insani yardımlar gönderildiğini kaydetti.

Türk-Afgan kardeşliğinin uzun yıllara dayandığına işaret eden Ertuğrul, "Tarih boyunca Afgan kardeşlerimiz ne zaman muhtaç olduysa biz her zaman yanlarında olduk." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Dışişleri Bakanlığı Afganistan Güney Asya Ankara İnsan Hakları Diplomasi Politika Güncel Haberler

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