Çanakkale'de 16 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
Çanakkale'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca çeşitli eşyalar ve para da ele geçirildi. Göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'de 16 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu 2 araçta Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Operasyonda araçların yanı sıra el hava pompası, şambrel, 3 yağmurluk, çocuk can yeleği ve 19 bin 100 lira ele geçirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüleri M.T. ve A.B'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.