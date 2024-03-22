Erzincan'da çekicinin dorsesinde kaçak göçmen taşıyan sürücü tutuklandı

Erzincan'da çekicinin dorsesinde Afganistan uyruklu kaçak göçmen taşıyan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Akyazı polis uygulama noktasında durdurulan bir çekicide yapılan kontrollerde, ülkemize yasadışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler olduğu görülerek şahıslar hakkında gerekli işlemlere başlandı.

Araç şoförü M.K. isimli şüpheli şahıs göçmen kaçakçılığı yapma suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. - ERZİNCAN